Более 2 тыс. человек посетили выступление L’One на закрытии FONBASE в «Лужниках»

Рэпер L'One (Леван Горозия) выступил на закрытии городского пространства FONBASE (проект букмекерской компании FONBET) в «Лужниках» 31 августа. Концерт посетили более 2 тыс. человек.

В течение часа L'One исполнял свои главные хиты — «Все или ничего», «Якутяночка», «Океан» и «Время первых». Выступление завершилось треком «Вместе». Ранее рэпер стал амбассадором FONBET.

Городское поп-ап (то есть без фиксированного места проведения) пространство FONBASE работало в «Лужниках» с 3 по 31 августа, став местом притяжения для звезд спорта и массовой культуры. Всего за месяц работы площадку посетили более 10 тыс. человек.

Арнольд Кабанов