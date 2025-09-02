Лето прокатило сборы

Количество посетителей кинотеатров в России за летний сезон снизилось на 23%, а кассовые сборы показали падение более чем на 10%, до 4,55 млрд руб. Участники рынка связывают снижение с отсутствием в летнем прокате громких премьер и отмечают, что оно сохранится, если в дальнейшем график выхода в прокат больших картин не перераспределится по сезонам равномерно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам лета 2025 года. Из них следует, что общий бокс-офис фильмов за три месяца сократился на 11% год к году и составил 4,55 млрд руб. Посещаемость упала примерно на 23%, до 11,4 млн человек. При этом средняя цена за билет увеличилась на 3%, до 414 руб. Пиковый период интереса пришелся на неделю с 12 по 18 июня — их посетило 2,4 млн человек. Годом ранее пиковый период был с 20 по 26 июня: 2,3 млн человек.

Лидером проката на неделе с 12 по 18 июня стала картина «На деревню дедушке» — сборы по ней за период составили 191,5 млн руб. На втором месте — спин-офф франшизы «Джон Уик» «Балерина» (126,7 млн руб.), на третьем — мультипликационный сиквел «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (97,3 млн руб.). В 2024 году 20–26 июня в топе по сборам была первая часть «Три богатыря. Ни дня без подвига» — в деньгах мультфильм принес 88,7 млн руб. На втором месте — короткометражный фильм «Минуточку» со сбором в 65,6 млн руб. (предсеансное обслуживание для неофициального показа картин «Головоломка-2», «Фуриоса» и др.). Третье место занимал фильм «Тур с Иванушками» — 59,8 млн руб.

В целом в 2024 году совокупный бокс-офис российского проката достиг 45 млрд руб., что на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино (см. “Ъ” от 7 мая).

По предварительным данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», в 2025 году с июня по август бокс-офис составил почти 5,4 млрд руб., число зрителей — 13,6 млн, а средняя цена билета — 406 руб. В прошлом году издание оценивало общие сборы за летний период в 6,9 млрд руб., число зрителей в 20,2 млн человек, а среднюю цену билета в 406 руб. (см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года). За январь-май кассовые сборы по данным ЕАИС суммарно составили 20,4 млрд руб.

«Этим летом посещаемость упала на 15%. Такую динамику сложно охарактеризовать иначе как тревожную — тренд на снижение кинохождения сохраняется»,— опасается главный редактор издания Максим Острый. Он отмечает, что «без пиратского сегмента кинопрокат этим летом в значительной своей части просто бы вымер», так как в летнем сезоне блокбастеров в официальном прокате не было ни одного «проекта-миллиардера».

Осень должна оживить прокат, темпы сбора 2024 года, возможно, удастся опередить по итогам года, но не количество зрителей, уточняет господин Острый. Снижение посещаемости кинотеатры компенсируют повышением цен на билет, однако с учетом общей инфляции даже относительно одинаковый уровень сборов за летний период 2024 и 2025 годов не отменяет факта деградации отрасли, напоминает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев.

Сборы теневых показов по предсеансному обслуживанию по итогам лета суммарно могли составить 1 млрд руб. и достичь 10–18% доли от общего проката, исходя из данных ЕАИС, отмечает господин Фазлыев. В «Каро» и «Синема Парке» не ответили “Ъ”.

Тенденция на снижение числа зрителей сохранится, пока не будет закреплен алгоритм постановки крупных проектов на летние даты, считает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев. Так, пик посещаемости и сборов с учетом распределения релизов до конца года придется только на новогодние премьеры, добавляет он. По итогу 2025 года кассовые сборы в российских кинотеатрах могут составить 46-48 млрд руб., прогнозирует Рифат Фазлыев.

Варвара Полонская