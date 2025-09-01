Пашинян: Армения готова реализовать договоренности с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна привержена исполнению достигнутых в США договоренностей с Азербайджаном. По его словам, это позволит создать новые логистические возможности для всех государств Шанхайской организации сотрудничества.

«Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств—членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана»,— сказал Никол Пашинян на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине.

27 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, если в будущем Армения поставит под сомнения достигнутые договоренности или нарушит территориальную целостность Азербайджана, ее будут ждать «серьезные последствия».

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Тогда же стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.

Лусине Баласян