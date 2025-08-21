Алиев: процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном почти завершен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс нормализации отношений с Арменией почти завершен, азербайджанская сторона добилась желаемого. По его словам, достигнутые договоренности фактически завершили противостояние Баку и Еревана.

«Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа (ОБСЕ— ‘’Ъ’’.) уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако она существовала с юридической точки зрения, теперь близится и ее конец»,— сказал Ильхам Алиев на встрече с жителями Кельбаджарского района в Карабахе.

8 августа премьер-министр Никол Пашинян, Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. По итогу Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, а также подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.

