Дмитриев: попытки негативно описать саммит ШОС связаны со страхом Запада

Спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что попытки охарактеризовать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) негативно связаны со страхом западных стран. По его словам, они испытывают экономические проблемы, пока страны ШОС развивают экономики и движутся к уважительному партнерству.

«Все попытки охарактеризовать это взаимодействие как-то негативно, связаны со страхами западных экономик, которое медленно растут, которые имеют очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции, которые имеют большие экономические проблемы от того, что отказались временно от российского газа дешевого»,— сказал Кирилл Дмитриев телеканалу «Звезда».

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа и 1 сентября. В организацию входят 10 стран — Россия, Китай, Иран, Белоруссия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Индия.

