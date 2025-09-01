И другие официальные «Ритцы»...

1 сентября президент России Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине и больше часа проговорил в машине с индийским премьером Нарендрой Моди. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Владимир Путин появился в переговорной комнате, когда его уже и не ждали

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Необыкновенно впечатляет, когда где-то что-то начинается вовремя. Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло.

Все обратили внимание на то, что индийский премьер Нарендра Моди как взял вошедшего в конгресс-центр Владимира Путина не под руку даже, а за руку, так больше и не отпускал (привет ковидным ограничениям, а на улицах Тяньцзина при этом, напротив, появилось что-то много людей либо в пластиковых нахлобучках на носу, либо в шлемах, наглухо закрывающих всю голову, либо в масках, плотно залепляющих лицо: видно, что достают хорошо уже, казалось, забытое старое) и так и вел его сквозь помощников и переводчиков в некое светлое будущее, туда, куда только и стоило стремиться, то есть к председателю КНР Си Цзиньпину.

Они втроем без преувеличения обрадовались друг другу и стояли полуобнявшись, словно понимали, как выглядят: да, в целом впечатляюще.

Картинка эта, казалось, на глазах уходила в историю, хоть могла быть и с легкостью стерта ею же.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров; гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Китае Игорь Моргулов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Затем началось заседание, и первым выступил председатель КНР Си Цзиньпин, а за ним, видимо по алфавиту, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Индии Нарендра Моди...

Произносившиеся слова были предельно общими, как будто участники саммита больше всего опасались быть хоть как-то истолкованными. А на самом деле произносившиеся слова были предельно общими.

Все, что могло оказаться ценным на этом саммите, решалось за дверями зала заседаний, главным образом после общей встречи, а точнее, на двусторонних переговорах, которых у каждого тут было в избытке.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин поздравляет министра финансов Антона Силуанова с Днем знаний

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сначала у российского президента были двусторонние переговоры с индийским премьером. Они вместе приехали с саммита в резиденцию российского президента, отель Ritz. Но вместо того чтобы выйти из Aurus, задержались в нем. Собственно говоря, где еще им было остаться наедине?

В это время на втором этаже резиденции все уже были готовы к переговорам. Сергей Лавров, как обычно, уже сидел за столом и что-то правил в своих бумагах. Перед ним я рассмотрел табличку «Интерпретер». Что ж, подумал я, смело, но, похоже, по делу...

Выяснилось, конечно, что надо поменять угол зрения: речь в табличке шла о переводчике, которого тут пока не было. Ну или поменять табличку. Однако мысль про интерпретера теперь крепко сидела в моей голове...

Вице-премьер Денис Мантуров поздравляет главу «Роснефти» Игоря Сечина с Днем знаний

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тем временем стоявший рядом глава «Роснефти» Игорь Сечин активно поздравлял окружающих с Днем знаний. Кто-то из присутствующих этот день явно прогулял. А то и год.

Один из журналистов поинтересовался у подошедшего к Игорю Сечину министра финансов Антона Силуанова, какими банковскими картами он тут расплачивается (проблема же есть, и ее решает прежде всего Alipay).

— А я вообще не плачу здесь,— неожиданно признался Антон Силуанов.

На этих словах оживился господин Сечин.

— Конечно! — воскликнул глава «Роснефи».— Платим-то мы! Было наше, стало ваше!

Логика была убийственной.

Министр транспорта Андрей Никитин готовился к чему-то главному

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между тем Владимир Путин и Нарендра Моди сидели в машине без переводчиков уже 40 минут. Что ж, это, конечно, было беспрецедентно. Ни на одном саммите двусторонние переговоры, и, видимо, жаркие, не проходили в автомобиле. То есть бывают, конечно, встречи «на ногах»: лидеры уединяются и скоро выясняют, что хотели. Но это было сидя, прямо у входа в Ritz-Carlton.

Они просто хотели остаться вообще без свидетелей. Многочисленные делегации за длинным столом только отвлекали бы их. Обсудить надо было, по всей видимости, сокровенное, то есть поставки российской нефти в Индию.

Бывший гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, министр транспорта Андрей Никитин, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, зампредседателя правительства Алексей Оверчук ждут, когда их руководитель вместе с индийским гостем выйдут из машины

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я переговорил с некоторыми переговорщиками. Все сходились в одном: кроме доброй воли и намерения идти до конца, у Индии, собственно говоря, и нет другого выхода: такое количество нефти, которое нужно прямо сейчас, ей взять неоткуда. И даже 25-процентные пошлины, наложенные Дональдом Трампом, который воюет теперь по этому поводу с американским же судом, Индию, скорее всего, не остановят.

Андрей Колесников