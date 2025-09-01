Путин встретился с премьером Непала на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьером Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли. Встреча проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

Российский лидер прилетел в Китай накануне для участия в мероприятиях двухдневного саммита ШОС. Он уже побывал на заседании Совета глав государств-членов объединения, встрече в формате «ШОС плюс», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В Пекине господин Путин планирует встретиться с лидером Монголии и некоторыми другими главами иностранных государств. Всего за время визита в Китай российская делегация намерена провести более десятка встреч.

Подробности саммита — в материале «Ъ» «ШОС те надо?.. Ты мне прямо скажи, что ты хошь».