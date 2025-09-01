ШОС те надо?.. Ты мне прямо скажи, что ты хошь

1 сентября президент России в Китае высказал идею, которую специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает не только неожиданной, но и крайне амбициозной для лидеров стран ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и президент России Владимир Путин на саммите ШОС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и президент России Владимир Путин на саммите ШОС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Только к вечеру 1 сентября, когда на заседание собрался клуб ШОС+, стало ясно, какого масштаба мероприятие проводит председатель КНР. Здесь были лидеры Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркмении (все СНГ), Египта, Камбоджи, Мальдив, Мьянмы, Непала, Турции, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии...

И это была, конечно, демонстрация силы, которую можно будет увидеть и в Пекине, на параде в честь победы во Второй мировой войне.

Долго и, можно сказать, утомительно выступали главы государств. Но при этом стоило заинтересоваться тем, что говорил Владимир Путин. Демонстрация силы в его речи приобрела просто неожиданный размах. И никто ничего, казалось, не скрывал:

— Мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления,— произнес он.— Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах... Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности.

Такое впечатление, что новый полюс силы готов заявить о себе и даже решил это сделать именно в здесь, в Китае, на родине, как известно, ШОС.

Не успели создать многополюсный мир, как находится организация, которая готова взять на себя более справедливую систему глобального управления. И это все о ней, о ШОС.

В речи Владимира Путина появились аргументы. Так, ШОС развивает свою экономику быстрее, чем любое другое объединение в мире.

— Не менее важно,— продолжал господин Путин,— и то, что участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию!.. А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план.... Пора их вернуть в международную повестку!

Президент России пригласил присутствующих даже на форум «Россия — спортивная держава» в Самаре. А что если и правда кто-то приедет? А почему нет? Это же прорыв международной изоляции в спорте. Если мы не можем к вам, то почему вы не можете к нам?!

Таким образом, ШОС в каком-то смысле может быть использована как инструмент нового мирового влияния, а то и господства, способный при необходимости навязывать свою волю другим странам мира.

То есть лидеры ШОС чувствуют в себе, видимо, силу для этого и не скрывают ее. И это в общем-то не шутка.

Интересно только, почему ШОС, а не БРИКС? Впрочем, если бы это был БРИКС, возник бы вопрос, почему не ШОС.

Заявление Владимира Путина в любом случае следует признать неожиданным.

Им, собственно говоря, и закончился саммит.

И продолжение, видимо, следует.