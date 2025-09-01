Песков: Путин после саммита отправится из Тяньцзиня в Пекин на машине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отправится на машине в Пекин после завершения программы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

«Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине»,— сказал господин Песков журналистам.

25-й саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября, в нем участвуют 20 стран. В рамках съезда Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

В Пекине российский президент встретится с лидерами Монголии и Китая, а также побеседует с некоторыми лидерами иностранных государств.

Подробнее о саммите ШОС в китайском Тяньцзине — в репортаже Андрея Колесникова.