В Кировском районе Екатеринбурга временно перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге 10 сентября будут закрыты для движения несколько улиц в Кировском районе из-за работ по уличному освещению. Специалисты из МБУ «Горсвет» перекроют улицу Первомайскую, от здания №109 до здания №120, и переулок Автоматики с 6:00 до 20:00. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением работ по обустройству сети уличного освещения. Данные участки дорог тупиковые, но техника для обслуживания предприятий будет пропускаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До 30 сентября компанией ООО «АльмакорГруп» прекращено движение по улице Комсомольской, от Библиотечной до здания №80, в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Движение на перекрестке Комсомольской и Библиотечной будет закрыто с 2 по 30 сентября. Объезд для транспорта будет по улицам Педагогическая и Мира.

Напомним, со 2 по 6 сентября в ночное время будет перекрыта улица Малышева. Ранее «Ъ-Урал» писал,что «Водоканал» ограничил движение по улице Розы Люксембург с 20 августа по 7 октября.

Полина Бабинцева