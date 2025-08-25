В Екатеринбурге перекроют улицу Малышева со 2 по 6 сентября

В Екатеринбурге со 2 по 6 сентября в ночное время перекроют движение по улице Малышева, на участке от улицы Горького до улицы Розы Люксембург, сообщили в администрации города. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя, который выполняет АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать в ночное время — с 23:00 до 05:00. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Кроме того, в рамках работ по капитальному ремонту улиц Карла Маркса и Энгельса, продлен срок ограничения движения на ряде участков в центре города. До 30 ноября останутся закрытыми:

— улица Карла Маркса, от Горького до Розы Люксембург

— улица Энгельса, от Розы Люксембург до дома №8

Ранее «Ъ-Урал» писал, что«Водоканал» объявил о закрытии движения по нечетной стороне улицы Розы Люксембург и части улицы Карла Маркса возле домов №37 и №39 с 20 августа до 7 октября.

Полина Бабинцева