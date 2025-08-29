В Екатеринбурге перекрыли улицу Розы Люксембург с 20 августа по 7 октября

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» временно ограничило движение транспорта по нечетной стороне улицы Розы Люксембург с перекрытием улицы Карла Маркса возле домов № 37 и № 39, с 20 августа по 7 октября. Как сообщили в администрации города, причина перекрытия связана со строительством водопровода и канализации к зданию по адресу Розы Люксембург, 45.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На закрытом участке специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд будет организован по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского— Карла Маркса.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что АО «Трест Уралспецстрой» перекроет улицу Малышева со 2 по 6 сентября.

Полина Бабинцева