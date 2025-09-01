ФАС выявила медицинский картель на 950 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства в отношении трех участников торгов на поставку медизделий, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких и ультразвукового исследования. ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и неназванный ИП подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах.

По данным ФАС, признаки картеля выявили на территориях города Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Служба считает, что реализация картеля позволила его участникам заключить госконтракты на 949 201 945 руб. Участникам картеля, если их вину докажут, грозят оборотные штрафы.

В мае ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов на 1,2 млрд руб., в июне — картель при поставке медизделий на сумму более 620 млн руб. в Петербурге и Калининградской области. В августе служба сообщила о медицинском картеле на сумму более 1,5 млрд руб.