ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом "Эмса"». Служба считает их участниками картеля на сумму свыше 1,57 млрд руб.

По данным ФАС, признаки нарушений выявлены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Служба подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Им грозят оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

В мае ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов на 1,2 млрд руб. Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн». В июне ФАС раскрыла картель при поставке медизделий на сумму более 620 млн руб. в Петербурге и Калининградской области.