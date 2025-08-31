Между Сочи и Сухумом открылось постоянное морское сообщение

Скоростное судно «Комета» совершило первый регулярный рейс по маршруту Сочи-Сухум-Сочи, пишет ТАСС. Представитель судовладельца Павел Марухин отметил, что судно отправилось из Сочи почти заполненным: на борту было 81 пассажир. В обратном направлении из Сухума в Сочи отправились 64 человека.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комета» успешно справилась с задачей, установив первое регулярное сообщение между Сочи и Сухумом. Павел Марухин добавил, что расписание еще корректируется из-за пересечения с круизным лайнером Astoria Grande, который также отправляется по субботам из Сочи.

Рейсы будут выполняться еженедельно по выходным до 1 октября. Судно рассчитано на 120 пассажиров, а время в пути составляет около двух часов. Стоимость билета туда-обратно варьируется от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., и их можно приобрести в кассах.

Лия Пацан