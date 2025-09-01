Глава ФСВТС рассказал о срочных контрактах на поставку боеприпасов Индии

В 2025 году Россия и Индия заключили несколько новых оборонных контрактов в сфере авиации, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. По его словам, Россия выполняет просьбы Индии по срочным поставкам разных боеприпасов. Также Москва готова обсуждать расширение сотрудничества со Стамбулом.

Господин Шугаев назвал Индию «стратегическим партнером с большим объемом портфеля заказов». «Выполняем их (властей Индии.— "Ъ") просьбы по срочным поставкам различного рода боеприпасов»,— рассказал он на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (цитата по ТАСС). Другие подробности об этих поставках глава ФСВТС не привел.

Дмитрий Шугаев добавил, что Россия не видит ограничений в обсуждении с Турцией военно-технического сотрудничества. В частности, Москва предлагает комплексное обслуживание поставленных Стамбулу зенитно-ракетных комплексов С-400. «С нашими турецкими партнерами готовы деятельно обсуждать не только ПВО. Если будет такая необходимость, нет никаких ограничений»,— заверил он.

В декабре 2024 года СМИ писали, что Дели может заключить с Москвой сделку о покупке РЛС на $4 млрд. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал, что военные расходы России за год выросли почти на 38%, до $149 млрд. В тройку главных стран—экспортеров вооружений эксперты включили США, Францию и Россию, на которую, по их оценке, приходится 7,8% рынка.

