В Сочи начали расчистку пещеры Бережного от мусора

Сочинский национальный парк совместно с «Кубань-СПАС» организовали работы по расчистке от мусора пещеры Бережного. Она расположена в селе Ермоловка Адлерского района в границах особо охраняемой природной территории федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии курорта сообщили, что спелеологи обнаружили мусор под землей по сообщениям местных жителей. Несанкционированная свалка образовалась на глубине 30 метров, куда возможен доступ только с использованием альпинистского снаряжения.

Специалисты подняли более 70 мешков с мусором на поверхность. По предварительной оценке, всего предстоит вывезти около 200 кубометров отходов.

В сочинской администрации подчеркивают, что федеральным законодательством установлена административная и уголовная ответственность за организацию свалок на особо охраняемой природной территории. Причиненный ущерб подлежит возмещению.

Василий Хитрых