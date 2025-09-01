В школе №19 в Екатеринбурге открылись полицейские и таможенные классы

В Екатеринбурге в школе №19 открылся полицейский класс, а также таможенный класс — он стал первым в Уральском федеральном округе (УрФО). «Десятиклассники будут больше узнавать о профессии и проходить стажировки»,— сообщил у себя в Telegram уральский полпред Артем Жога.

Артем Жога побывал на линейке ко Дню знаний в школе №19 в Академическом районе — в этом году в нее пошли свыше 2,5 тыс. школьников. Он также посетил «Новую школу» №184 на ул. Ясная, в которой за парты сядут 700 учеников, а также уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Ранее в Екатеринбурге в гимназии №108 одному из классов присвоили имя Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги — сына Артема Жоги.

С 1 сентября в школы Свердловской области отправились 564 тыс. учеников — уроки начнутся в более чем 1 тыс. школ, к учебе также приступили 127 тыс. студентов колледжей и техникумов. Занятия будут вести около 80 тыс. учителей, воспитателей и наставников.

Ирина Пичурина