В екатеринбургской гимназии классу присвоили имя Героя России Владимира Жоги

В Екатеринбурге в гимназии №108 одному из классов присвоено имя Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, сообщил полномочный представитель президента в УрФО и отец героя Артем Жога в своем Telegram-канале.

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Господин Жога посетил гимназию и рассказал ученикам 5 «Б» класса о своем сыне. «Рассказал ребятам, каким был мой сын, что увлекался футболом, любил мотоциклы, был отличным воином. 5 марта 2022 года Володя погиб в Волновахе, спасая мирных жителей»,— сообщил Артем Жога. Он призвал школьников равняться на героя и воспитывать в себе лучшие качества.

Кроме того, полпред рассказал, что в этой же гимназии учатся дети Юрия Жукова, бойца батальона «Спарта», погибшего в декабре 2023 года. Артем Жога рассказал школьникам о Юрии Жукове, вручил его детям подарки от батальона «Спарта».

Полина Щуцкая