Более 560 тыс. учеников в Свердловской области пошли в школу

С 1 сентября в школы Свердловской области отправились 564 тыс. учеников, к учебе также приступили 127 тыс. студентов колледжей и техникумов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Уроки начнутся в более чем 1 тыс. школ, в том числе в трех новых — в Березовском, Краснотурьинске, поселке Пышма. «Сегодня в регионе трудятся около 80 тыс. учителей, воспитателей и наставников, труд которых достоин самого искреннего уважения. В День знаний мы в очередной раз говорим им спасибо»,— поздравил с началом учебного года господин Паслер.

Напомним, в конце августа глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте для воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов техникумов, колледжей, а также обучающихся на дополнительных образовательных программах с 1 сентября. Льготу планируют распространить на всю Свердловскую область.

Ирина Пичурина