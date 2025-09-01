Путин и Моди проводят двусторонние переговоры в Тяньцзине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят двустороннюю встречу в китайском Тяньцзине, где завершается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает Кремль, перед переговорами с участием делегаций лидеры около часа общались тет-а-тет.

Владимир Путин во вступительном слове назвал господина Моди «дорогим другом» и отметил, что в декабре исполняется 15 лет с принятия заявления, «в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического сотрудничества».

«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», — сказал Владимир Путин.

Премьер Индии среди прочего сообщил, что ждет визита Владимира Путина в декабре. Также он заявил, что приветствует усилия по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость продолжения поиска путей для достижения этой цели. Перед переговорами с российским коллегой он с делал несколько публикаций в X, сопроводив их совместными фотографиями. В одном посте он приветствует президента РФ и обнимает его. В другом — политики вместе едут на переговоры в автомобиле «Аурус». Беседы с Владимиром Путиным господин Моди назвал «содержательными».

