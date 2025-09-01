За парты в Тюменской области сели 23 тыс. первоклассников

В Тюменской области в первый класс отправились 23 тыс. детей — всего в школы в День знаний пошли около 258 тыс. учеников, сообщили в правительстве региона. В 2026 году из школ выпустятся почти 14 тыс. одиннадцатиклассников.

К новому учебному году после ремонта открылись школа №22 в Тюмени и школа-интернат в Ишиме, а до конца года в Ярковском и Вагайском муниципальных округах планируется открыть две новые сельские школы. Кроме того, в Тюмени в честь 95-летия Тюменского государственного университета (ТюмГУ) к 1 сентября открылся новый главный корпус.

Губернатор Александр Моор поздравил с Днем знаний школьников и студентов, а также их родителей, учителей и преподавателей. «Начало учебного года — это не менее важный этап для педагогов и родителей. Именно вы поддерживаете интерес детей к учебе, помогаете им находить свое призвание и справляться с трудностями, разделяете с ними их успехи»,— сказал он в своем обращении.

Напомним, с осени 2025 года в школах Тюменской области появится новый предмет — «История родного края». Новый урок введут для учеников 5-7 классов. Ранее также Физико-математическая школа в Тюмени вошла в число лучших школ в России — она заняла пятое место в общенациональном рейтинге по конкурентоспособности выпускников.

Ирина Пичурина