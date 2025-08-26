Тюменские школьники начнут изучать историю региона на уроках

С осени 2025 года в школах Тюменской области появится новый предмет — «История родного края», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Новый урок введут для учеников 5-7 классов.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Это будет живой диалог о нашей малой родине, ее традициях и людях. Особенно ценно, что в этой работе примут участие ветераны педагогического труда»,— сказал глава региона.

Он также сообщил, что в Тюменской области прием в педагогические колледжи вырос на 40%, количество профильных классов увеличилось в два раза. Кроме того, разработана система поддержки начинающих педагогов.

Ирина Пичурина