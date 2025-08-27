Тюменская школа попала в число лучших в России

Физико-математическая школа в Тюмени вошла в число лучших школ в России, следует из рейтинга агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Она заняла пятое место в общенациональном рейтинге по конкурентоспособности выпускников.

Согласно данным на 2025 год, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы страны со средним баллом 88,43. На бюджет поступают 25,3% выпускников, контракт на платное обучение заключают 4,6% абитуриентов. В топ-10 у тюменской школы самое большое число «олимпиадников» — 70,1%.

В рейтинг по общему количеству выпускников ведущих школ, поступивших в лучшие университеты, но без привязки к численности выпускных классов, вошли только две тюменские школы — физико-математическая и гимназия ТюмГУ.

Ирина Пичурина