Предприятия Нижнекамского района работают в штатном режиме на фоне атаки БПЛА

Все предприятия Нижнекамского района работают в штатном режиме. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем Telegram-канале. В городе объявлялась угроза атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия Нижнекамского района работают в штатном режиме

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Предприятия Нижнекамского района работают в штатном режиме

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Все предприятия Нижнекамского района работают в штатном режиме. Поводов для беспокойства нет», — говорится в сообщении.

В Татарстане с 3:09 до 8:41 мск действовал режим беспилотной опасности. С 3:54 мск в Елабуге и Нижнекамске объявлялась угроза атаки БПЛА. По данным Минобороны, ночью с полуночи до 5:00 мск дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией республики. Всего над Россией уничтожили 50 БПЛА.

В аэропортах Казани и Нижнекамска вводился план «Ковер» — в Казани с 3:07 до 6:13 мск, в Нижнекамске с 3:37 до 6:39 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили два рейса в Казань.

Анар Зейналов