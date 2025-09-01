Два рейса, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропорту столицы Татарстана. Об этом сообщает Росавиация.

Два самолета, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Два самолета, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения в рамках плана «Ковер» действовали с 3:07 до 6:13 мск. Одновременно аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнекамска с 3:37 до 6:39 мск.

Параллельно ограничения действовали в аэропорту Самары, где на запасные аэродромы перенаправили четыре рейса.

Утром в Елабуге и Нижнекамске была объявлена угроза атаки БПЛА, в регионе действует режим беспилотной опасности. Ночью дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Татарстана.

