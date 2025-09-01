В Елабуге и Нижнекамске действует угроза атаки БПЛА

В Елабуге и Нижнекамске с 3:54 мск объявлена угроза атаки БПЛА. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В регионе также действует режим беспилотной опасности. С полуночи до 5:00 мск дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Татарстана.

Кроме того, в аэропортах Казани и Нижнекамска вводился план «Ковер». В аэропорту Казани ограничения действовали с 3:07 до 6:13 мск, в Нижнекамске — с 3:37 до 6:39 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Казань.

Анар Зейналов