Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 21% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,2 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми разделили Ялта и Санкт-Петербург. Города собрали по 5% бронирований. В портовом городе Крыма путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,8 тыс. руб.

В культурной столице России путешественники с детьми бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,1 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Феодосия с 4% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми также вошли и другие города Краснодарского края. Четвертое место занял Геленджик, в котором путешественники могут отдохнуть за 5,2 тыс. руб. за одну ночь. Средняя продолжительность отдыха составляет семь ночей.

Шестое место заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

Восьмое место занял Ейск. В портовом городе путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик