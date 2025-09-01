В Татарстане сняли режимы беспилотной опасности и угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. Угроза атаки БПЛА в Елабуге и Нижнекамске действовала с 3:54 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режимы беспилотной опасности и угрозы атаки БПЛА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане отменили режимы беспилотной опасности и угрозы атаки БПЛА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ночью дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Татарстана. Всего за период с полуночи до 5:00 мск над Россией уничтожили 50 БПЛА.

Утром в аэропортах вводился план «Ковер». В аэропорту Казани ограничения действовали с 3:07 до 6:13 мск, в Нижнекамске — с 3:37 до 6:39 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса, выполнявших полеты в Казань.

Анар Зейналов