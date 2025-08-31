Президент «Локомотива»: хочу воспретить все вопросы про Никитина

Президент ярославского ХК «Локомотив» Юрий Яковлев не стал обсуждать уход Игоря Никитина с поста главного тренера на пресс-конференции перед сезоном 2025/26. Общение с журналистами состоялось перед последним матчем межсезонья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Хочу воспретить все вопросы про Никитина. Я считаю, что этот вопрос очевиден и обсуждать его нет никакого смысла. Не надо искать подводных камней»,— сказал господин Яковлев.

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. К чемпионству ярославский клуб привел в том числе и Игорь Никитин, руководивший командой последние четыре сезона.

В июне «Локомотив» объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Игорь Никитин объяснил свой уход из ярославского ХК «Локомотив» тем, что сделал все возможное для игроков и что ему необходима новая мотивация.

Алла Чижова