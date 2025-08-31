«Локомотив» проиграл в последнем матче межсезонья

В последнем межсезонном матче ярославский «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» в овертайме. Встреча прошла на льду ярославцев и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Это поражение стало вторым для «Локомотива» от «Северстали» за короткий период: на Кубке Блинова в Омске ярославцы проиграли со счетом 0:2.

Матч начался с активных атак гостей, что создало много работы для вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. Первый период завершился без голов. Во втором периоде «Локомотив» два раза забил в большинстве: сначала отличился Максим Шалунов, а затем Степан Никулин.

В третьем периоде «Северсталь» быстро сократила отставание благодаря голу Александра Скоренова. Вскоре Николай Чебыкин реализовал большинство, сравняв счет. Основное время закончилось вничью, а в овертайме Владимир Грудинин принес победу «Северстали».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. В Ярославле «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором» в матче за Кубок Открытия.

Антон Голицын