Игорь Никитин: Мне нужна новая мотивация

Главный тренер Игорь Никитин объяснил свой уход из ярославского ХК «Локомотив» тем, что наставник сделал все возможное для игроков и ему необходима новая мотивация. Видеообращение Никитина опубликовал Telegram-канал «50 оттенков бронепоезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Игоря Никитина из команды. Наставник по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027-го года. Никитин был главным тренером «Локомотива» на протяжении четырех сезонов, по итогам последнего ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Наставник поблагодарил болельщиков за поддержку, терпение и понимание, а также опроверг информацию, ранее появлявшуюся в СМИ, об уходе в ЦСКА в связи с более высокой зарплатой.

«Принятое мной решение не основано ни на финансовых причинах, ни на конфликтах. Я все, что мог, — свои силы, эмоции, знания — отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Я горжусь тем, какими они стали. Но их потенциал до конца не раскрыт. Мне нужна новая мотивация, новая энергетика. Все заново. Такой я человек. Надеюсь, поймете»,— обратился Игорь Никитин. Он также принес извинения президенту ХК «Локомотив» Юрию Яковлеву и поблагодарил его за совместную работу.

Алла Чижова