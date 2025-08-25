Группа ФИНГО поддержала День физкультурника в Семибратово

Группа ФИНГО, российский поставщик технологических решений в газоочистке, в лице Семибратовского завода газоочистного оборудования, поддержала День физкультурника, прошедший на стадионе «Металлист» в поселке Семибратово Ярославской области. На протяжении всей своей истории предприятие активно способствует развитию спорта и здорового образа жизни в регионе присутствия — от местной команды российской суперлиги по настольному теннису до учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Ростовского колледжа отраслевых технологий, где Группой ФИНГО установлено спортивное оборудование.

В этот день на стадионе «Металлист» прозвучали теплые слова в адрес тех семибратовцев, кто посвящает свою жизнь спорту и своим примером вдохновляет других людей. Руководство поселка отметило важную роль физической культуры в формировании сильного и здорового общества, а также воспитания молодежи в духе патриотизма. После торжественной части участников ждали спортивные состязания по шахматам, дартсу, пляжному футболу и волейболу, а также эстафета «Большие гонки», где спортсмены смогли продемонстрировать свою ловкость, силу и выносливость.

В официальном письме Юлия Торопова, первый заместитель главы сельского поселения Семибратово, выразила благодарность Заире Махачевой, генеральному директору Группы ФИНГО, за оказание финансовой поддержки при проведении спортивного праздника. «Мы очень ценим Ваше стремление поддерживать развитие здорового образа жизни и физической культуры. Ваше участие в жизни нашего поселения имеет огромное значение. Благодаря Вашей поддержке, мы смогли сделать мероприятие ярким, запоминающимся и по-настоящему праздничным для всех любителей спорта и здорового образа жизни», - отметила госпожа Торопова.

Спортивный праздник в Семибратово запомнился жителям поселка той неповторимой атмосферой единства и спортивного братства, где каждый участник чувствовал себя частью большой и дружной команды. День физкультурника стал одним из главных массовых праздников губернаторского проекта «Ярославское лето», инициированного главой региона Михаилом Евраевым, который в свою очередь является важной частью проекта «Спорт – норма жизни» в Ярославской области.