В Новороссийске объявлена угроза атаки дронов

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Он напомнил правила поведения при включении сирен.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Андрей Кравченко.

Тем, кто находится на улице, мэр рекомендовал укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Небезопасно использовать автомобиль для укрытия и не прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала. Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — призвал глава города.

Лия Пацан