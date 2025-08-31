В Новороссийске объявлена угроза атаки дронов
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Он напомнил правила поведения при включении сирен.
Фото: Полина Решетняк
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Андрей Кравченко.
Тем, кто находится на улице, мэр рекомендовал укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Небезопасно использовать автомобиль для укрытия и не прятаться под стенами многоквартирных домов.
«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала. Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — призвал глава города.