Над Крымом и Черным морем уничтожили 32 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны в воскресенье 31 августа в период с 18.00 до 21.00 уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Из них семь БПЛА было сбито над территорией Крыма, 25 – над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее, в ночь с 29 на 30 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над девятью регионами страны и акваторией Черного моря. Из них более 30 дронов было уничтожено над Черным морем. Над Крымом сбили 15 БПЛА, над Краснодарским краем – 11 БПЛА.

Андрей Николаев