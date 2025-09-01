В технологиях не протолкнуться

Цены на размещение рекламы в Telegram в сегменте b2b в IT-каналах за полугодие выросли почти на 120%, стоимость подписчика в среднем уже превышает 800 руб. Рынку не хватает качественного рекламного инвентаря, а медиаинфляцию подстегивает запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и новый сбор с интернет-рекламы.

“Ъ” ознакомился с исследованием коммуникационного агентства iTrend о росте цен на рекламу в Telegram в сегменте b2b в IT-каналах, где заметна наибольшая динамика показателей. Так, стоимость подписчика (CPF) в сегменте увеличилась за первое полугодие почти на 120%, до 825 руб. против 376 руб. годом ранее. CPM (стоимость за тысячу показов) в IT-каналах для нативного продвижения увеличилась до 16,2 тыс. руб., а в случае размещений через рекламные биржи цена дополнительно увеличивается на 10–20%. В целом медиаинфляция для сегмента b2b в IT в мессенджере выросла на 457% с 2022 года, отмечают в компании. Исследование основывалось на данных более 100 каналов IT-тематики и кейсах рекламного продвижения Telegram-каналов в сегменте b2b с бюджетом более 7 млн руб.

Тенденция формируется на фоне возрастающей популярности Telegram, а также снижения финансового порога входа в Telegram Ads (пополнение рекламного кабинета от €250 или без начального бюджета с постоплатой), поясняют в iTrend. Однако «комиссия реселлеров Telegram Ads увеличилась с 15% до 20%. Также необходимо платить за дополнительные функции объявлений. Например, за добавление картинки или видео платформа берет еще 80% к стоимости», добавляют там. Ранее “Ъ” писал, что после ввода запрета на рекламу в запрещенных соцсетях объем размещений в Telegram по итогу 2025 года может увеличиться на 50%, до 12,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 августа).

В «Авито Рекламе» считают, что в связи с нехваткой инвентаря и повышенным спросом со стороны бизнеса на продвижение стоимость размещения рекламы может «временно увеличиваться» на всех площадках. «Требования Роскомнадзора к регистрации каналов ведут к их консолидации и "официализации", из-за чего ставки на размещение в нативных форматах растут. Параллельно рекламодатели все чаще переходят из нативных интеграций в Telegram Ads, это тоже усиливает спрос»,— поясняет руководитель центра монетизации мессенджеров и нативной рекламы МТС AdTech Екатерина Гайченя. Сильнее всего на цену влияет плавающий floor CPM (модель ценообразования в интернет-рекламе) в аукционе. Он зависит от таргетинга, емкости аудитории и сезонной конкуренции, добавляет она. В «Яндекс Рекламе» и «VK Рекламе» отказались от комментариев.

Как добавляют в платформе Telega.in, наибольший рост CPM с начала года виден также среди тематик «авто» (+30%), «здоровье и медицина» (+25%) и в каналах, посвященных детям и родителям (+33%). Также у ряда каналов есть дополнительные наценки (комиссия, надбавка за формат, постоплата и т. д.).

В PR-агентстве Comunica рост цен для бизнеса в IT-каналах в Telegram связывают с «дороговизной сферы», узостью аудитории и тематики. «За первое полугодие прайс на посевы (нативное продвижение.— “Ъ”) в крупных каналах вырос в среднем на 10–20%, у нишевых авторов — до 60%. Эта динамика совпадает с общей картиной на digital-рынке: медиареклама дорожает, и Telegram сегодня — один из самых показательных каналов»,— поясняет гендиректор компании Михаил Умаров. Он добавляет, что цены в сегменте также растут из-за дефицита качественных b2b-каналов в мессенджере, введения трехпроцентного сбора с интернет-рекламы (см. “Ъ” от 28 августа) и запрета на рекламу в запрещенных соцсетях с 1 сентября.

Варвара Полонская