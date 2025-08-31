Опасный прецедент

Объявление награды в размере $50 млн за арест действующего президента Венесуэлы — это беспрецедентная эскалация американо-венесуэльского конфликта, и она кардинально меняет правовую и политическую природу противостояния.

Согласно международному обычному праву, действующие главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от уголовной юрисдикции иностранных государств. Резолюция Института международного права 2001 года четко устанавливает, что «глава государства пользуется иммунитетом от юрисдикции перед судами иностранного государства за любое преступление, которое он мог совершить, независимо от его тяжести».

Стоит отметить, что награда была увеличена с $25 млн до $50 млн именно в августе 2025 года, что демонстрирует эскалацию давления на фоне текущего военного развертывания.

И хотя США формально связывают обвинения с наркотрафиком в США и угрозой национальной безопасности, установление награды за арест действующего президента выходит за рамки традиционной практики.

Фактически Белый дом демонстрирует использование правоохранительных механизмов как инструмента внешней политики.

Генеральный прокурор Пэм Бонди неспроста связывает предложение «премии за голову Мадуро» с политикой президента Трампа. Это политическое, а не юридическое решение.

И конечно, действия США будут провоцировать другие страны действовать таким же образом, что очевидно ведет к эрозии системы дипломатических иммунитетов.

Особенно тревожно совпадение по времени объявление награды за арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с военным развертыванием Соединенных Штатов у берегов Латино-Карибской Америки. Это создает комплексное давление, которое может интерпретироваться как подготовка к более решительным действиям.

В международном морском праве подводные лодки имеют право мирного прохода через территориальные воды при условии всплытия на поверхность и демонстрации флага. В международных водах такие ограничения не действуют. Договор Тлателолко технически не запрещает транзит ядерных подводных лодок через международные воды.

Однако правовая проблема заключается не в прямых запретах договора, а в его «объекте и цели» — создании зоны, свободной от ядерного оружия.

Присутствие ядерной подводной лодки Newport News в контексте общего военного развертывания может интерпретироваться как нарушение духа Договора Тлателолко.

Венесуэла справедливо отмечает, что это «первый случай» введения такого военного актива в регион. В сложившихся обстоятельствах появление ядерной подводной лодки у берегов Венесуэлы можно рассматривать как потенциальное нарушение обязательств США по протоколу II, а именно как угрозу применения ядерного оружия против государств-участников. Косвенно это может интерпретироваться как военное принуждение, нарушающее ст. 2.4 Устава ООН о запрете угрозы силой.

Ст. 20 Договора Тлателолко предусматривает механизм реагирования: если генеральная конференция ОПАНАЛ установит нарушение, которое может угрожать миру и безопасности, она может обратиться к Совету Безопасности ООН и Генеральной ассамблее через генерального секретаря ООН. Также предусмотрены возможности специальных инспекций (ст. 13–16 договора), обращения к другим ядерным державам—участникам протокола II (Китай, Франция, Великобритания, Россия) и использования механизмов ОАГ и МАГАТЭ.

Венесуэла уже направила письмо генеральному секретарю ООН с требованием вмешательства международного сообщества, что может стать первым шагом к активации этих механизмов.

Таким образом, хотя технически США, возможно, и не нарушают букву Договора Тлателолко, их действия подрывают дух соглашения и региональную систему безопасности. Это развертывание создает опасный прецедент, который может ослабить режим денуклеаризации региона и побудить государства-участники искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности.

Мы наблюдаем, как США постепенно демонтируют основы послевоенной системы международных отношений, базирующейся на принципах невмешательства и дипломатической неприкосновенности.

Однако следует признать и другую очевидную тенденцию: действия США ускоряют формирование альтернативных блоков государств, отвергающих американскую гегемонию и создающих параллельные правовые механизмы.

Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ