На Крымском мосту образовались пробки из 790 автомобилей

В воскресенье к обеду перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту образовались очереди. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, в 13:00 в очереди с обеих сторон ожидают 790 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Со стороны Тамани в очереди стоят 570 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.Со стороны Керчи в очереди находились 220 автомобилей, время ожидания — примерно один час.

Целевой показатель досмотра в один час на Крымском мосту не удалось выдержать из-за усиленных мер безопасности, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Лия Пацан