Четвертый кандидат снялся с выборов в думу Нижнего Новгорода

Еще один зарегистрированный кандидат снялся с выборов в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. По состоянию на 28 августа, в списке осталось 223 кандидата, следует из данных ГАС «Выборы».

Новый выбывший кандидат — мастер участка МБУ «Благоустройство» Андрей Савин (округ №38, «Новые люди»).

Ранее от дальнейшего участия в выборах отказались еще три зарегистрированных кандидата: исполнительный директор НП «Союз промышленников и предпринимателей "Единое Сормово"» Сергей Абакумов (№24, «Партия пенсионеров»), руководитель детсада №42 Кристина Закиева (№25, «Единая Россия»), и юрисконсульт МАУ «Управление по туризму Нижнего Новгорода» Антонина Марунина (№15, «Новые люди»).

Как писал «Ъ-Приволжье», всего на выборы выдвигались 242 кандидата от восьми партий и самовыдвиженцы. Регистрацию прошли 227 представителей шести партий.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Ирина Швецова