В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов

Более 30 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло авиагавани на 10:45 по мск.

Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям.

На прилет задержано 18 рейсов: из Сургута, Москвы, Сыктывкара, Батуми, Уфы, Новосибирска и других городов. На вылет задержано 15 рейсов: в Анталью, Стамбул, Москву, Новосибирск и другие города.

Ночью 30 августа в авиагавани с 02:30 до 05:00 вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Как отметили в аэропорту Сочи, формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов с учетом изменений в расписании. Пассажиры предупреждены о возможных переносах, отменах и объединениях рейсов в течение ближайших двух суток.

Лия Пацан