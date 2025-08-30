РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на должность главы нового управления АП

Замглавы Россотрудничества Игорь Чайка стал самым вероятным кандидатом на должность главы нового управления, которое накануне утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Сын бывшего генпрокурора может возглавить управление управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как заявил собеседник издания, господин Чайка «хочет много работать и уже много работает». При этом на новую должность «собеседовались многие», и о финальном результате этих собеседований говорить пока рано, сказал неназванный федеральный чиновник.

Накануне господин Путин упразднил два управления администрации президента — по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами, которые курировал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По словам источника «Ъ», новое управление будет находиться в введении куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко. Руководитель АП Антон Вайно должен в трехмесячный срок представить на утверждение проект положения о новом управлении.

