Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи лидирует по росту водопотребления среди курортов Краснодарского края

Сочи демонстрирует один из самых высоких темпов роста водопотребления среди курортных городов Краснодарского края за период с 2019 по 2024 годы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За пять лет объем подачи воды в городе увеличился на 29,78% — с 109,4 млн до 142 млн кубометров. Фактическое потребление воды выросло на 16,18% и составило 59,2 млн кубометров против 50,9 млн кубометров в 2019 году.

Как на черноморских курортах Краснодарского края решают проблему дефицита воды

В министерстве объяснили высокие показатели особенностями курорта. Сочи характеризуется круглогодичным туристическим потоком, а также повышенной нагрузкой от объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры, возведенных к Олимпиаде 2014 года и продолжающих активно эксплуатироваться.

В Новороссийске темпы роста водопотребления гораздо ниже, говорят в минТЭК и ЖКХ, что объясняется меньшими сезонными колебаниями и относительно стабильной численностью населения. В 2019 году объем подачи воды в городе составлял 45,1 млн куб. м, в 2024 году — 45,95 млн куб. м. Прирост — 1,83% за пять лет.

В Анапе в 2025 году фиксируется заметное снижение потребления воды — минус 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это, по предварительным оценкам, связано с временным сокращением туристического потока и уменьшением нагрузки на гостиничную инфраструктуру.

В Геленджике с 2021 по 2024 год потребление воды выросло с 8,2 млн до 10,5 млн куб. м. По данным минТЭК и ЖКХ, Геленджик особенно уязвим к сезонным колебаниям: в летний период население города и окрестностей может увеличиваться в пять-шесть раз, что создает экстремальные пики нагрузки.

Лия Пацан

Новости компаний Все