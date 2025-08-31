Сочи лидирует по росту водопотребления среди курортов Краснодарского края

Сочи демонстрирует один из самых высоких темпов роста водопотребления среди курортных городов Краснодарского края за период с 2019 по 2024 годы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

За пять лет объем подачи воды в городе увеличился на 29,78% — с 109,4 млн до 142 млн кубометров. Фактическое потребление воды выросло на 16,18% и составило 59,2 млн кубометров против 50,9 млн кубометров в 2019 году.

В министерстве объяснили высокие показатели особенностями курорта. Сочи характеризуется круглогодичным туристическим потоком, а также повышенной нагрузкой от объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры, возведенных к Олимпиаде 2014 года и продолжающих активно эксплуатироваться.

В Новороссийске темпы роста водопотребления гораздо ниже, говорят в минТЭК и ЖКХ, что объясняется меньшими сезонными колебаниями и относительно стабильной численностью населения. В 2019 году объем подачи воды в городе составлял 45,1 млн куб. м, в 2024 году — 45,95 млн куб. м. Прирост — 1,83% за пять лет.

В Анапе в 2025 году фиксируется заметное снижение потребления воды — минус 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это, по предварительным оценкам, связано с временным сокращением туристического потока и уменьшением нагрузки на гостиничную инфраструктуру.

В Геленджике с 2021 по 2024 год потребление воды выросло с 8,2 млн до 10,5 млн куб. м. По данным минТЭК и ЖКХ, Геленджик особенно уязвим к сезонным колебаниям: в летний период население города и окрестностей может увеличиваться в пять-шесть раз, что создает экстремальные пики нагрузки.

Лия Пацан