В прифронтовых школах Донбасса линейки 1 сентября проведут онлайн

В школах Донецкой и Луганской народных республик, которые расположены близко к зоне боевых действий, торжественные линейки проведут в дистанционном формате. Об этом ТАСС сообщили министерствах образования ДНР и ЛНР.

При этом в школах, которые находятся далеко от боев, власти разрешили провести линейки в очном формате. В Минобрнауки ДНР заверили, что первые звонки пройдут при «неукоснительном соблюдении требований безопасности всех участников мероприятия».

В Запорожской области власти не рекомендовали проводить торжественные мероприятия в школах, располагающихся рядом с линией боевого соприкосновения. При этом там разрешили провести классные часы с участием разных гостей, в том числе представителей органов власти, рассказали в Минобрнауки региона. Первые звонки в Херсонской области тоже пройдут только за пределами прифронтовой зоны, отмечает ТАСС.

В восьми районах Белгородской области линейки также пройдут в онлайн-формате. Школьники продолжат учиться дистанционно или очно-дистанционно, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. В самом Белгороде занятия в школах останутся очными. В Курской области линейки 1 сентября проведут в закрытых помещениях. В Челябинске первые звонки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов.