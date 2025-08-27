В части Белгородской области линейки в школах проведут в онлайн-формате

В Белгороде занятия в школах останутся очными, тогда как в восьми районах Белгородской области школьники будут учиться дистанционно или очно-дистанционно. Линейки на 1 сентября в этих районах пройдут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах. Главы местного самоуправления смогут вносить изменения в формат обучения и проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, уточнил господин Гладков в Telegram.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.

На 1 сентября меры безопасности усилили еще в нескольких российских регионах. В Курской области праздничные мероприятия проведут в закрытых помещениях, в Челябинске линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов.