В Челябинске линейки 1 сентября пройдут только для 1 класса и выпускников

В Челябинске торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов. Об этом было объявлено на аппаратном совещании мэрии, пишет Ura.ru.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов лично проконтролировать обеспечение безопасности на всех праздничных мероприятиях. По его словам, «мы должны думать о безопасности любого мероприятия — хоть первого сентября, хоть второго, хоть третьего, дата не имеет значения». Школы обязали установить металлоискатели, внедрить систему пропусков и организовать дежурство сотрудников охранных организаций и правоохранительных органов.

Родителям школьников будет разрешено присутствовать на линейках. Мэр добавил, что многие челябинские школы решили провести линейки в здании, а не на открытом воздухе.