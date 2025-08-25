В Курской области линейки 1 сентября проведут в закрытых помещениях

В школах Курской области с началом учебного года ужесточат пропускной режим, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн. Он отметил, что торжественные мероприятия 1 сентября пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников.

О каком числе идет речь, не уточняется. Также господин Хинштейн сообщил, что со следующего месяца в областных школах должны начать работать общественные советы, сейчас ведется их формирование. Преимущественно в них включают выпускников, которые когда-то учились в конкретной школе и «добились определенных успехов».

Это не первый регион, который усиливает меры безопасности на День знаний. В Челябинске торжественные линейки по случаю 1 сентября пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов. В Ессентуках полиция и службы спасения в этот день перейдут в усиленный режим работы.