В Новороссийске завершена ликвидация последствий разлива нефти

В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти. Режим локальной ЧС снят. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

«Место разлива нефти было оперативно локализовано»,— говорится в пресс-релизе. Во время операции постоянно проводился контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха. Далее замеры будут проводиться не менее двух раз в сутки. Нефти и нефтесодержащих пленок на побережье не обнаружено, заявили в компании.

В ликвидации последствий было задействовано 13 буксиров. Собранная нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал для утилизации. Объем вытекшей нефти уточняется. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Утечка нефти произошла 29 августа в порту Новороссийска при проведении грузовой операции. По данным Росприроднадзора, в Черное море попало около 30 куб. м. нефти. Загрязнение акватории удалось локализовать, дальнейшей угрозы распространения нефти нет.