На морском терминале КТК в Новороссийске произошла утечка нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошла утечка нефти, сообщили в компании. Из-за этого на неопределенный срок выведено из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ).

«На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, обьем уточняется»,— сообщается в Telegram-канале КТК.

Сразу после инцидента был активирован план ликвидации аварийных разливов нефти. Специалисты собирают нефтяную эмульсию, ведётся постоянный экологический мониторинг.

Росморречфлот уточнил, что утечка произошла при погрузке на танкер T. Semahat в порту Новороссийска. Разлив был быстро локализован с помощью 800 метров боновых заграждений. В операции участвовали 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей.