Около 30 кубометров нефти утекло в Черное море из-за разлива в Новороссийске

Около 30 куб. м. нефти попало в Черное море в результате разлива на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) у Новороссийска. Росприроднадзор сообщил, что загрязнение акватории удалось локализовать, дальнейшей угрозы распространения нефти нет.

«Специалисты Росприроднадзора завершили отбор проб морской воды, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов»,— отметили в Telegram-канале ведомства.

Сегодня при погрузке на танкер T. Semahat в порту Новороссийска на морском терминале КТК произошла утечка нефти. Разлив удалось локализировать с помощью 800 м боновых заграждений.

