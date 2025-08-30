Сийярто заявил о нежелании большинства стран ЕС завершать конфликт на Украине

Встреча министров иностранных дел ЕС в Копенгагене показала настрой объединения на продолжение конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters

«Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса»,— сказал он журналистам (трансляцию вел телеканал M1).

По словам господина Сийярто, Евросоюз планирует дополнительно выделить десятки миллиардов евро на оружие и дроны для Украины. При этом Венгрия продолжает блокировать пакет помощи Киеву на €6 млрд из Европейского фонда мира, несмотря на давление других стран ЕС.

С начала российской СВО Евросоюз предоставил Украине помощь на €169 млрд, сообщала Еврокомиссия. 29 августа Франция и Германия анонсировали поставку Киеву дополнительных систем ПВО.